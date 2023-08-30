استأنف قطاع تعليم محافظة الوادى الجديد تنفيذ البرنامج التدريبى لطلاب التربية السمعية من مدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة عمل الأنشطة الصيفية ودعم طلاب ذوي الهمم بهدف تدريبهم على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة من خلال برنامج يحمل عنوان "المبدع الصغير ( حساب الأصابع )".

وقد أوضح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد أن هذا البرنامج يُنفذ بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام الرياضيات واللغات بالمديرية، حيث يتم تنفيذ البرنامج في مقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأكد وكيل التعليم بالوادى الجديد على دعمه المستمر والمتواصل للطلاب ذوي الهمم، مشيرًا إلى توفير جميع الإمكانيات اللازمة للعمل على صقل وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة التربوية المختلفة.

تعليم الوادى الجديد يستأنف البرنامج التدريبى لطلاب التربية السمعية

تعليم الوادى الجديد يستأنف البرنامج التدريبى لطلاب التربية السمعية

تعليم الوادى الجديد يستأنف البرنامج التدريبى لطلاب التربية السمعية