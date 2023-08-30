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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فعاليات مبادرة "خطي" بمحافظة سوهاج لدعم ذوي الهمم (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حياة كريمة".. فعاليات مبادرة "خطى" بمحافظة سوهاج لدعم ذوي الهمم.

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حياة كريمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية

في ظل الدور التنموي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة ذوي الهمم، واصلت المؤسسة إطلاق مبادراتها لتأتي مبادرة خطى بمحافظة سوهاج لتستهدف نحو 58 مواطنا من ذوي الهمم لدعمهم وتوفير كراسي متحركة لهم.

محافظة سوهاج تدعم ذوي القدرات الخاصة

وبدأت مبادرة خطى في المنوفية، ثم الأقصر، ومحافظة سوهاج لتدعيم ذوي القدرات الخاصة بـ58 كرسي كهربائي، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة عبر قاعدة بيانات لكل جموع الشعب المصري.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بفعاليات المبادرة بكلمات شكر وفرحة كبيرة، خاصة أن مؤسسة حياة كريمة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم ودعمهم بشتى الطرق عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية. 
 

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