في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تم افتتاح النافورة الجديدة في ميدان نادي ديروط الرياضي، جاء هذا التدشين استجابة لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط.

تمت متابعة عملية تشغيل النافورة الجديدة التي تقع في ميدان نادي ديروط الرياضي. تهدف هذه النافورة إلى إثراء المشهد الحضري في المدينة وتوفير مكان جذاب للتجمع الاجتماعي والترفيه للسكان.

تتميز النافورة الجديدة بتصميمها الفريد والجذاب، حيث تتضمن عروضاً مائية متنوعة ومبهجة. تشكل هذه العروض لوحات فنية حية من الألوان والأشكال المتحركة، مما يخلق جواً ساحراً ومثيراً للدهشة.

تعتبر إضافة النافورة الجديدة إلى ميدان نادي ديروط الرياضي خطوة مهمة نحو تنمية البنية التحتية في المنطقة، وتعزز قيمة المنشآت العامة والمرافق الترفيهية المتاحة للمجتمع المحلي. كما تؤكد على الاهتمام الكبير من قبل السلطات المحلية بتوفير الخدمات والتسهيلات للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم.

يُشجع الجميع بشدة على زيارة ميدان نادي ديروط الرياضي والاستمتاع بمشاهدة عروض النافورة الجديدة. يعتبر هذا المكان فرصة رائعة للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة، كما يعكس روح التطور والرقي في المدينة.

رئيس محلية ديروط يتابع عملية تشغيل النافورة الجديدة بميدان نادي ديروط الرياضي

رئيس محلية ديروط يتابع عملية تشغيل النافورة الجديدة بميدان نادي ديروط الرياضي