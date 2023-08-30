بعد EG.5.. متحور جديد لكورونا يثير الرعب في العالم

بين الحين والآخر يطل علينا فيروس كورونا بمتحور جديد، حيث أن العالم لم يهدأ بعد من انتشار EG.5 لنتفاجئ بظهور متحور جديد من سلالة أوميكرون تحت مسمى BA 2.86 وهو ما أثار القلق في نفوس البشرية.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تلك المتغيرات تخضع حاليًا للمراقبة لا سيما بعد مساهمتها في زيادة الحالات عبر دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين، فيما يظهر المتغير الفرعي الجديد قفزة تطورية غير مسبوقة مع ما يقرب من 34 طفرة جديدة، وذلك بالمقارنة مع المتغير الفرعي أوميكرون.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية أبرز المعلومات عن المتغير الجديد من أوميكرون BA 2.86

ظهر المتحور الجديد BA.2.86 في 5 دول في 3 قارات مختلفة ، وهي الدنمارك وإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

يظهر المتغير الفرعي الجديد BA.2.86 قفزة تطورية غير مسبوقة مع ما يقرب من 34 طفرة جديدة، وذلك بالمقارنة مع المتغير الفرعي أوميكرون.

تتضمن طفرات المتغير BA.2.86 بعض التغييرات في الأجزاء الرئيسية من الفيروس التي قد تساعده بشكل أفضل على تفادي مناعة الجسم من الإصابات السابقة أو التطعيم.

أكثر الأعراض شيوعًا المرتبطة بالمتغير «BA.2.86» لكوفيد-19 هو الحمى، وتشمل الأعراض الأخرى التي تم الإبلاغ عنها السعال والتعب والصداع وآلام الجسم وفقدان الشهية وصعوبة التنفس.

أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي أن المتحور (بي.إيه.2.86) ربما يكون أكثر قدرة على إصابة أشخاص أصيبوا من قبل بفيروس كورونا أو حصلوا على تطعيمات وقائية.

من غير المرجح أن يتسبب BA 2.86 في موجة شديدة من المرض الخطير والوفيات نظرا لارتفاع مناعة الأشخاص في أنحاء العالم بفعل التطعيمات والإصابات السابقة.