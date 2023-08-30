السعودية.. خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن، وطريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن، يعد من اهتمامات قطاع كبير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، حيث كشف برنامج حساب المواطن السعودي أنه في حال رفض طلب التسجيل للحصول على الدعم يمكن تقديم طلب اعتراض.

موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر

وفي سياق ذلك يحل موعد صرف حساب المواطن لشهر سبتمبر2023، يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، والموافق يوم 25 صفر 1445 هجريا، علما إنه سيتم صرف الدعم لهذا الشهر بالدعم الإضافي، يأتي ذلك في وقت شهد صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من برنامج الدعم السعودي.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج أهلية الدورة 70 لشهر سبتمبر

ويمكن تقديم اعتراض على نتائج أهلية الدورة 70 لشهر سبتمبر، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول على موقع حساب المواطن من هنا

النقر على أيقونة أسباب عدم أهلية المتقدم.

يجب الضغط على تقديم اعتراض.

النقر على أيقونة أسباب عدم أهلية الفرض أو التابعين.

تحديث البيانات التي تتعلق بأسباب عدم الأهلية.

أخيرًا النقر على تقديم الطلب.

فئات مستفيدة من برنامج حساب المواطن

الأسر المنخفضة الدخل وتحتاج إلى الدعم المالي

الأرامل والأيتام الذين يعيشون في أوضاع مالية صعبة

الأفراد ذوي الدخل المحدود

العاطلين عن العمل

ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة

المتقاعدين يشمل البرنامج المتقاعدين الذين لديهم احتياجات مالية

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن

في البداية يجب الدخول إلى حساب المواطن

النقر على تعبئة الطلب.

النقر على البيانات التي تخص التابعين، والضغط على إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة

النقر على حفظ لحفظ البيانات

الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن

أخيرًا ظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.