خطوات التسجيل في منصة حساب المواطن

تصدر برنامج حساب المواطن، محركات البحث بموقع “جوجل”بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلن موعد إيداع الدعم المخصّص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

حساب المواطن

ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، إن عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين، بلغ 10.2 مليون مستفيد.

وأضاف الهاجري، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال؛ منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

حساب المواطن يكشف عن موعد إيداع دعم شهر يونيو

وأعلن عبدالله الهاجري، اليوم الأحد، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد.

وفق لما جاء في بيان حساب المواطن، فأن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريال.

ولفت مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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