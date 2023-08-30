الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد اعتدالًا كاملًا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وسيكونان مؤهلين لأعمال الصيد كافة وأعمال التنزه.

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التعرض المباشر لأشعة الشمس

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "يجب ان نحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة تحديدا، وإن كنا موجودين في الشارع يجب أن نصطحب غطاءً للرأس يحمينا من أشعة الشمس المباشرة".

تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمها الماء على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لافتةً إلى أن التحسن في الأحوال الجوية سيكون بداية من يوم السبت المقبل، حيث تعود قيم الحرارة بالتدريج إلى المعدلات، وبخاصة أن سرعات الرياح ستكون واضحة بشكل كبير تقلل إحساسنا بنسب الرطوبة الموجودة في الجو.