الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة وتعلن موعد انكسار الموجة (شاهد)

توقع محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، سوف تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية.

وأكد محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، عبر فضائية «دي أم سي»، أن محافظات جنوب الصعيد متوقع أن تتخطى 40 درجة مئوية، مؤكدا أن هدوء سرعات الرياح سيجعلنا نشعر بأرتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي، سيكون هو المسيطر خلال الـ 48 ساعة القادمة، وهو المتسبب بأرتفاع درجات الحرارة.



وأوضح محمود القياتي أنه مع بداية يوم الجمعة المقبل ستعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية.