“رئيس غرفة دمياط” يؤكد: انضمام مصر إلى البريكس خطوة فى طريق التحرر من قيود الدولار

صرح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بأن انضمام مصر إلى دول البريكس خطوة عملية فى تحرير من قيود الدولار، وبالتالى تحرير التجارة الخارجية من سيطرة الدولار، بالإضافة إلى فتح قنوات بديلة عن صندوق النقد الدولى للقروض، وأيضاً زيادة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، ورفع قيمة العملة المحلية عند استخدامها فى التبادل التجارى بعيدا عن الدولار.

وأضاف فايد فى تصريح لـ "بوابة الوفد الإلكترونية "، أن هذا يساهم فى فرص مصر فى جذب الإستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة كما أنها خطوة مهمة فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحاضر وانضمام مصر لهذا التحالف يساعد الترويج للإصلاحات التى تشهدها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة ووجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنحها فرصا للحصول علي تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية .

وأكد أن التكتل يستهدف إلى تقليل التعاملات البينية بالدولار الامريكى ، مما يخفف الضغط على النقد الأجنبى فى مصر والذى يمثل الحصة الكبرى منه وهو ما يصب فى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.