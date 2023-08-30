رئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية يؤكد تذليل عقبات التصالح فى البناء للمواطنين

فى ضوء تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر و بحضور الأجهزة التنفيذية

عقد اليوم اجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر وبحضور الأجهزة التنفيذية مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم مناقشة كل ما يخص ملفات التصالح والإجراءات المعتمدة حيال هذه الملفات والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه توصيل المرافق و كيفية تسجيل كافة ملفات التصالح علي سيستم المركز التكنولوجي



كما تم عرض ماتم إنجازه من ملفات التصالح وما تبقى من ملفات و استخراج نموذج ١٠ المؤقت والدائم و عرض العقبات التي تواجه مسؤولي التصالح وفى ضوء تكليفاتاللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر العقيد احمد عبد المنعم من الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة و بحضور الأجهزة التنفيذية

تم عقد إجتماع اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المركز وتم مناقشة كل ما يخص ملفات التصالح والإجراءات المعتمدة حيال هذه الملفات والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه توصيل المرافق و كيفية تسجيل كافة ملفات التصالح علي سيستم المركز التكنولوجي كيفية تذليل تلك العقبات لاستكمال الملفات والانتهاء منها

وشدد الدكتور رئيس المركز والمدينة على جميع مسئولى مجلفى ضوء تكليفاتاللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر العقيد احمد عبد المنعم من الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة و بحضور الأجهزة التنفيذية

تم عقد إجتماع اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المركز وتم مناقشة كل ما يخص ملفات التصالح والإجراءات المعتمدة حيال هذه الملفات والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه توصيل المرافق و كيفية تسجيل كافة ملفات التصالح علي سيستم المركز التكنولوجي س المدينة ورؤساء الوحدات القروية بضرورة الاهتمام بملفات التصالح و إخطار المواطنين لسرعه استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء الملفات الخاصة بيهم في سهولة ويسر