إجراء المقابلات الشخصية لاختيار عاملات رياض أطفال بمعاهد الغربية الازهرية

أجرت منطقة الغربية الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، المقابلات الشخصية لاختيار عاملات رياض الأطفال بمعاهد الروضات التابعة للمنطقة، لسد احتياجات المعاهد من هذه الوظائف، حيث تعقد الاختبارات بمقر قاعة الاجتماعات بالمنطقة، وذلك على مدار يومين متتاليين،

وأكَّد رئيس المنطقة أنَّ وظائف عاملات رياض الأطفال تأتي لتطبيق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، وأنَّ هذه المقابلات تعقد لانتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال.

فضلًا عن توفر القدرة البدنية والصحية، التي تساعد على أداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل لأطفال هذه المرحلة، مضيفاً بأن الاختبارات تسير بكل شفافية ومصداقية تامة؛ لإعطاء كل ذي حقٍّ حقه.

وشُكلت لجنة المقابلات الشخصية، لعقد المقابلات للمتقدمات الجُدد والمرشحين القُدامى، من الأستاذة بهية رسلان، مدير إدارة رياض الأطفال، والأستاذ احمد الكافوري، مدير الشؤون الوظيفية، والأستاذ سمير شبانة، مدير إدارة الشؤون القانونية، والأستاذ رضا طه، مدير التفتيش المالي والإداري.