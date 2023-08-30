توتنهام يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام فولهام..(فيديو)

لقي فريق توتنهام الخسارة أمام نظيره فولهام مساء أمس بركلات الحظ الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الدور الثاني بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ليودع منافسات البطولة.

وأحرز فولهام هدف اتقدم عن طريق ميكي فان دي فين، بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 19، فيما نجح البرازيلي ريتشارليسون، فى إدراك هدف التعادل لفريق توتنهام فى الدقيقة 56، من ضربة رأسية، ليحتكم الفريقين الى ركلات المعاناه الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف مقابل هدف، ليتمكن أصحاب الأرض من حسم نتيجة اللقاء بنتيجة (5 - 3).

فيديو.. أهداف المباراة كاملة