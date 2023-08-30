رئيس غرفة القاهرة يبدأ أولى اجتماعاته بالموظفين لبحث سبل التطوير العمل

حرص أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على الاجتماع مع موظفي الغرفة لبحث خطة العمل الإداري في الفترة القادمة.

جاء ذلك عقب جولته التي قام بها والتي شملت كافة الإدارات بالغرفة بداية من الدور الأول حتى الدور السابع بمقر الغرفة ، في حضور نائبي رئيس الغرفة شريف يحيى وسيد النواوي ، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق و أشرف خضر أمين الصندوق المساعد ، و أشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة.



واستمع رئيس غرفة القاهرة لكافة الآراء حول عمل الإدارات المختلفة بالغرفة وطبيعة عملها ، مُطالبًا بتقرير وافٍ ومكتوب عن عمل كل إدارة ومتطلباتها من أجل تطوير العمل في الفترة القادمة ، خاصة أن ميكنة العمل الإداري بما يتواكب مع التطورات العصرية هو أساس التطوير والتنمية للأنشطة التجارية المختلفة بالغرفة.



وأكّد عشري أهمية الخدمات الادارية ، ولذلك كل الدعم للإدارات المختلفة بالغرفة بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري.



وتابع رئيس غرفة القاهرة : إن الاهتمام بالعامل البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لأي مؤسسة هو أساس التطوير والتنمية ، ولذلك سنُركز في الفترة القادمة على عدة محاور تطويرية منها العامل البشري.



وفي نهاية الاجتماع هنّأ موظفو غرفة القاهرة مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة أيمن عشري بمناسبة الدورة الانتخابية الجديدة ، حيث تَحوَّل الاجتماع في نهايته إلى شِبه احتفالية كرنفالية باتخاذ الصور التذكارية مع رئيس الغرفة الذي بادل الموظفين نفس الشعور قائلًا " هذه غرفتنا وعلينا التكاتف جميعًا من أجل رفعة اسمها واسم بلدنا مصر عاليًا.