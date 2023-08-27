الغرفة التجارية بالبحيرة تشيد بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس

أشادت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، والذي سيفيد مصر بشكل كبير.

وأكد محمد الشريف، رئيس مجلس الادارة، أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون والتبادل بين دول المجموعة ومصر، فمجموعة البريكس تمثل إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية وأكثرها نجاحًا على مستوى العالم، فباستمرار التعاون مع المجموعة، ستتاح لمصر فرصًا جديدة لتعزيز التجارة المشتركة ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة مما سيعزز من قدرتنا على توفير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المالية والتقنية المتاحة للمجموعة.

ولفت إلى أن التوجه نحو التعامل بالعملات المحلية مع دول المجموعة سيساعد في التصدي للتضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف الشريف، أن هذا الانضمام سيسهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر جغرافيًا ولوجستيًا، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الموجهة من دول البريكس.

وأشار الشريف، إلى أن ذلك يظهر الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي كما يؤكد على إعادة ترسيخ مكانة مصر على الساحة الإقليمية.