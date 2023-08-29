غرفة الصناعات الغذائية تطالب الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج

طالب المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة لتشغيل المصانع وذلك بشكل عاجل .

وأكد أهمية العمل على تخفيف أعباء الصناعة من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

وأكد الجزايرلي، أن الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24الف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات ضرورة باعتبارها تسهم بشكل فاعل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.

وقال رئيس الغرفة إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة خمس سنوات عدا ضريبة القيمة المضافة توجه عظيم يعكس اهتمام الدولة بالصناعة وتقديرها لقيمتها .