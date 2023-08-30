لقاء رياضي لفريق طلائع كرة القدم بمركز التنمية الشبابية برأس سدر

نفذ مركز التنمية الشبابية برأس سدر لقاء رياضي لفريق الطلائع لكره القدم و طلائع نادي التجاره بمحافظه السويس علي أرض المركز ضمن خطه نشاط المركز .

ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

يذكر ان الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك .

وذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، تحت رعايه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .