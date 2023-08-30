اختبارات المواهب بالمشروع القومي والبطل الأولمبي في "الملاكمة" بجنوب سيناء

أعلنت وزاره الشباب و الرياضة الادارة المركزية للاداء الرياضي بمديرية الشباب و الرياضه بجنوب سيناء عن موعد اختبارات المشروع القومي للموهبة و البطل الاوليمبي بجنوب سيناء في لعبه ( الملاكمه )، علي الراغبين في الالتحاق بالمشروع حضور اختبار الملاكمة للمرحله العمرية بنين ( 2010/2011 ) و بنات ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ) .

وذلك تحت أشراف الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء.

كما أعلن البيان عن أيام التدريب للاستعداد للاختبارات الأحد و الثلاثاء و الخميس و الجمعة - الساعة 6 يوم الخميس الموافق ٧/٩/٢٠٢٣ بالاستاد الرياضي .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسيه وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان.

ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب، كذلك وضح أن استراتيجيه المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الالعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدوليه