نجم الأهلي السابق يعلق على اختيارات فيتوريا لقائمة منتخب مصر

علق رمضان السيد نجم الأهلي السابق على اختيارات روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة لقائمة منتخب مصر الوطني لمعسكر شهر سبتمبر.

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قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"اختيارات روي فيتوريا مناسبة جدا ومميزة، وكل الأسماء في قائمة معسكر شهر سبتمبر مناسبة للمرحلة الحالية"

وأضاف: "أحمد فتوح أفضل لاعبي الزمالك الفترة الأخيرة ويستحق الانضمام لمنتخب مصر وقادر على صناعة الفارق"

وواصل: "مروان عطية مستواه ثابت وأفضل لاعب في الموسم من وجهة نظري"

واختتم حديثه قائلا :"خط هجوم منتخب مصر قوي جدا"

