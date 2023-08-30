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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق يعلق على اختيارات فيتوريا لقائمة منتخب مصر

روي فيتوريا
روي فيتوريا

علق رمضان السيد نجم الأهلي السابق على اختيارات روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة لقائمة منتخب مصر الوطني لمعسكر شهر سبتمبر. 

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قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"اختيارات روي فيتوريا مناسبة جدا ومميزة، وكل الأسماء في قائمة معسكر شهر سبتمبر مناسبة للمرحلة الحالية"

وأضاف: "أحمد فتوح أفضل لاعبي الزمالك الفترة الأخيرة ويستحق الانضمام لمنتخب مصر وقادر على صناعة الفارق"

وواصل: "مروان عطية مستواه ثابت وأفضل لاعب في الموسم من وجهة نظري"

واختتم حديثه قائلا :"خط هجوم منتخب مصر قوي جدا"
 

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