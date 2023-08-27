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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عامر حسين: طلب الأهلى بالاعفاء لاعبيه يعود لوجهة نظر روي فيتوريا

عامر حسين
عامر حسين

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن طلب إدارة  الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر المقبل خلال الفترة المقبلة.

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أكد عامر حسين في تصريحات اذاعية عبر برنامج طويلة وعالية مساء اليوم الأحد  الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر الشباب والرياضة "لا يوجد تعليق او رأي شخصي على طلب الأهلي، هذا الأمر يعود لوجهة نظر روي فيتوريا".

 

أشار  عامر حسين إلى  " ان روي فيتوريا رجل عاقل جدا ومن خلال معرفتي به ودراستي له فهو واقعي وذكي ويتعاون مع جميع المدربين في الدوري المصري".

 

وأضاف "أثق في أن فيتوريا وكولر قادران على حل الأزمة التي وضعنا فيها الاتحاد الافريقي كالعادة".

 

انهي عامر حسين تصريحاته "فيتوريا حل مشكلة مشابهة مع الزمالك من قبل واتوقع ان يحل الأزمة مع مارسيل كولر والأهلي