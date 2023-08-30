فرج عامر يكشف تفاصيل أعتداء أجاي على المسؤول المالي بالنادي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس ما حدث من جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مقر نادي سموحة اليوم.

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قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لجونيور أجاي حصل على كافة مستحقاته مع سموحة، ولم نتأخر عنه في أي شئ وقولناله احنا عايزينك تخف، بقاله سنة معانا مش بيلعب"

وأضاف: "هو كان عايز ياخد مستحقاته عن الموسم الجديد ومفيش حد من اللاعيبة حصل على أي مستحقات من الموسم الجديد"

وواصل: "لما المسؤول المالي قاله انت واخد كل مستحقاتك جاتله حالة هياج وحاول يعتدي عليه، والناس استغربت منه"

واختتم:"عملنا محضر والناس شهدت على ما حدث منه وكسر الازاز ومش عارفين هيحصل ايه الفترة المقبلة"