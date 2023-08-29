اصنعي مكرونة كانتون الصينية.. لرجيم بلا حرمان

مكرونة كانتون الصينية للرجيم من ألذ وصفات الرجيم الخفيفة من المطبخ الصيني، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة كانتون الصينية بمذاق لذيذ ومميز من أطيب الأكلات الصينية.

مكرونة كانتون الصينية للرجيم

مقادير مكرونة كانتون الصينية للرجيم

- معكرونة : 250 غراماً (مكرونة صينية كانتون)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع)

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الفليفلة : 2 حبة (مقطعة)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الفطر : 3 حبات (كبير ومقطع)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- بهارات صينية : ملعقة صغيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المغلي المملح لمدة 10 دقائق، ثم صفّيها واتركيها جانباً.

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي الدجاج، والفليفلة، والفطر، والبصل الأخضر، والجزر، والزنجبيل ثم قلبي المكونات جيداً حتى تذبل.

أضيفي صلصة الصويا، والكاتشاب، والبهارات الصينية، والملح، ثم خففي الحرارة واتركي المزيج حتى ينضج.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي بهدوء حتى تتداخل.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم وقدميها ساحنة.