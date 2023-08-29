مستهلكو الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل

وفقا لدراسة جديدة من أستراليا، والتي ظهرت نتائجها في مجلة الاضطرابات العاطفية، فإن الأشخاص الذين يستهلكون نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة فائقة المعالجة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لمدة تصل إلى عقد من الزمن.

إن توريط النظام الغذائي كمصدر للاكتئاب، وهو أحد أكثر حالات الصحة العقلية شيوعًا في العالم، يشير إلى أن تغيير النظام الغذائي للشخص قد يكون طريقًا لتحسين الصحة العقلية، على الرغم من ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث.

أستراليا بلد يتمتع بواحد من أعلى معدلات استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، حيث يحصل السكان، في المتوسط، على أكثر من 40% من السعرات الحرارية اليومية من مصادر عالية المعالجة.

الأطعمة فائقة المعالجة هي الأطعمة المصنعة التي تحتوي عادة على خمسة مكونات أو أكثر، ولقد تم تحسينها من أجل النكهة ومدة الصلاحية الممتدة بدلاً من التغذية ونتيجة لذلك، فإنها غالبا ما تحتوي على مواد التحلية والمواد الحافظة والمستحلبات والألوان الاصطناعية والنكهات الاصطناعية.

الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بالاكتئاب بعد 10 سنوات

قام الباحثون الذين أجروا الدراسة الأخيرة بتحليل بيانات من 23299 فردًا تتراوح أعمارهم بين 27 و76 عامًا والذين شاركوا في دراسة أترابية ملبورن التعاونية.

لقد استبعدوا الأشخاص الذين يظهرون ضائقة نفسية في بداية الدراسة وقبل 30 يومًا بناءً على استبيانات الضائقة النفسية.

تمت متابعة المشاركين لمدة 13 إلى 17 عامًا، وفي ذلك الوقت تم قياس صحتهم العاطفية باستخدام مقياس كيسلر للضيق النفسي المكون من عشرة عناصر.

للحصول على رؤية أوسع لاستهلاك الأغذية فائقة المعالجة حتى تتمكن من تقييم آثارها على مختلف المستويات، قام الباحثون بتضمين المهاجرين من جنوب أوروبا وزيادة عيناتهم. هذا هو المجال الذي تلعب فيه الأطعمة فائقة المعالجة دورًا أصغر في الأنظمة الغذائية اليومية.

ووجد الباحثون أن المراهقين الذين تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب بعد عقد من الزمن مقارنة بنظرائهم الذين اتبعوا أنظمة غذائية صحية.

ولم يتأثر الارتباط بين الأطعمة فائقة المعالجة والاكتئاب اللاحق بالجنس أو العمر أو مؤشر كتلة الجسم. واستمر أيضًا بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، وعدد الأشخاص الذين يعيش معهم الشخص، ومستوى نشاطهم البدني.