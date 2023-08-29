جهود مكثفه لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا بنهر النيل ببنها

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جهودها لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا خلال الاستحمام بمياه نهر النيل فرع الرياح التوفيقي، بمنطقة الرملة التابعة لمدينة بنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جهود مكثفه لانتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بنهر النيل ببنها

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طفل يدعى عبد الفتاح ع.م 15 سنة، بالصف الأول الثانوي ومقيم بقرية الرملة بمركز بنها.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي جرفته المياه، وحاول شباب المنطقة إنقاذه، ولم تتمكن من الوصول له، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتقال جثمان الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تدافع عن نجلها .. مصرع ربة منزل في بنها

في سياق مسبق، لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة في القليوبية ، اثر تدخلها للدفاع عن نجلها في مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، وقام الأخير بالتعدي عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها وتم نقلها للمستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مستشفى بنها العام، باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مصابة بإصابات في صدرها وكسر بالفك ونزيف وتوفيت بعد دخولها المستشفى بـ4 ساعات.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى محمد. ا، شقيق زوجة نجلها وعندما تدخلت الأم للدفاع عن نجلها خلال تشاجره معه، تعدى عليها بالضرب مما تسبب إصابتها سالفة الذكر.

و تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيعت أسرة المتوفاة جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.