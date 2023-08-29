انتشال جثمان العامل الثاني بطاقم المركب السياحي الغارق في الأقصر

نجحت عمليات البحث من جانب قوات الإنقاذ النهري، في محافظة الأقصر، في انتشال جثمان الفرد الثاني من طاقم عمل المركب السياحي الذي تعرض للغرق صباح اليوم الثلاثاء بنهر النيل.



على الفور، تم نقل جثمان العامل والذي يدعى أحمد السيد، 30 عامًا، مقيم بالمنيا، إلى مستشفى الكرنك الدولي، فيما كانت قوات الإنقاذ انتشلت جثمان العامل الأول والذي توفي فور غرق المركب، وهو حسين مغربي، 21 عامًا، مقيم بسوهاج، وتم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي.

كانت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تلقت بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.