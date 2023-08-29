إنتشال جثمانين طفلين غرقًا بترعة الفاروقية بدار السلام

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من إنتشال جثماني طفلين يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج غرقا أثناء قيامهما بالإستحمام في ترعة الفاروقية بدائرة المركز لعدم إجادتهما السباحة وجرى نقل الجثمانين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بغرق طفلين بترعة الفاروقية دائرة المركز .



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتم إنتشال الجثتين وبالفحص تبين غرق كل من :- الطفل "طارق . ا . ه . م" 9 سنوات تلميذ ونجل عمه الطفل "يوسف . م . ه . م" 11 سنة تلميذ ومقيمان ذات الناحية وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما .

وبسؤال كل من :- والد الثاني "محمد . ه . م . ع" 29 سنة عامل وشقيقه "عبد الحميد . ه . م . ع" 27 سنة عامل – ومقيمان ذات الناحية بأنه أثناء قيام الطفلين المذكورين بالإستحمام بالترعة المشار إليها جرفهما التيار وتوفيا غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .