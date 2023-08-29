باستا بالصلصة والزيتون الأسود بمذاقها الرائع

باستا بالصلصة والزيتون الأسود، من أطيب وصفات الباستا بمكونات شهية يفضلها الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة.

باستا بالصلصة والزيتون الأسود



مقادير باستا بالصلصة والزيتون الأسود

- الباستا : عبوة (مسلوقة)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- عصير طماطم : كوب

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- زيتون أسود : 2 ملعقة كبيرة (شرائح)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ريحان : ملعقة كبيرة (بودرة)

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على النار، وأضيفي الثوم والبصل وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي صلصة الطماطم وحركي جيداً، ثم أضيفي عصير الطماطم.

أضيفي الريحان والزعتر الجاف وحركي قليلاً، ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي شرائح الزيتون الأسود وقلبي الخليط.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي حتى تتداخل مع الصلصة.

اسكبي الباستا في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة.