يقي من السرطان.. حضري باستا بالسلمون والكريمة

تحتل المكرونة مكانة خاصة عند الصغار والكبار وتعد من أبرز الوصفات المحببه لامهات لسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة ويضاف إليها العديد من المكونات بسهولة ويسر.

ويحتوى سمك السلمون على فوائد عديدة يسهل أضافته على العديد من المكونات بسهولة ويسر، لمعرفة فوائده نقدم لكٍ في السطور التالية.

فوائد صحية لسمك السلمون تحتاج إلى بعض النصائح للحصول على الفوائد، وإليك أبرز النصائح:

يُنصح بالابتعاد عن تناول أكثر من 340 غرام من سمك السلمون للمرأة الحامل أو المرضع، حيث أن السلمون يحتوي على الزئبق الذي قد يضر الطفل.

يُنصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل، واختيار سمك السلمون من ضمن هذه الوجبات.

يُفضل شراء سمك السلمون وأي نوع أخر من الأسماك من متجر معروف، وذلك بسبب وجود العديد من المشكلات الصحية في بعض الأسماك التي تأتي من مصادر غير موثوقة.

ويوجد فوائد عديدة لتناول سمك السلمون أبرزها يمتلك العديد من الفيتامينات الهامة للجسم

سمك السلمون هو مصدر جيد لحصول على العديد من الفيتامينات خاصة فيتامين د (Vitamin D)، وفيتامين ب (Vitamin B) اللذان يساهما في تقليل الإصابة بالأمراض الآتية: مرض السرطان، أمراض القلب، يحتوي على الأحماض الدهنية الجيدة، يحتوي على البروتينات، غني بمعدن السيلينيوم، يحتوي على مضادات الأكسدة أستازانتين، يساعد في تخفيف الوزن، يُساهم في الحد ومعالجة بعض الالتهابات، يقلل من احتمالية الإصابة بالعمى، يقلل من اضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، يحتوي على عنصر البوتاسيوم.

في السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير باستا بالسلمون والكريمة بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- الباستا : 250 غراماً (بنه)

- السلمون المدخن : 175 غراماً (مقطع مكعبات)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الثوم : سن (مفروم ناعم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (زبدة نادك)

- كريمة الطبخ : كوب (كريمة الطبخ من نادك)

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفطر : نصف كوب (مقطع شرائح)

- جبن البارميزان : ملعقتان متوسطتان

طريقة التحضير

ذوّبي زبدة نادك في قدر على النار وأضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي الفطر و قلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل

أضيفي قطع السلمون وحركي لدقيقة، ثم أسكبي كريمة الطبخ من نادك وبرش الليمون الحامض

تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

أطفئي النار وأنثري جبن البارميزان وقلبي قليلاً، ثم قدميها ساخنة.