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رئيس مجلس الإدارة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

جمال العدل يفتح أبواب الجحيم علي محمد هنيدي"أرض النفاق ملكي ومش حقك"

محمد هنيدي وجمال
محمد هنيدي وجمال العدل

كشف المنتج جمال العدل من خلال تصريحات له، عن أسباب رفض طلب الفنان محمد هنيدي في إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل "أرض النفاق"، الذي عُرض عام 2018، وتواصل هنيدي مع ورثة الأديب يوسف السباعي من دون علمه، مؤكدا أدبياً مش حقه.

جمال العدل 

جمال العدل بعد رفضه لمحمد هنيدي بتقديم جزء ثانٍ "أرض النفاق ملكي" 


أوضح المنتج جمال العدل من خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي، قائلا: "هنيدي عمل 10 مسلسلات لم ينجحوا، والمسلسل الوحيد اللي نجح له هو "أرض النفاق"، هنيدي طلب مني إن ينتج الجزء الثاني ولم أقبل، وراح للورثة من ورائي وكان تقريباً العقد خلص، هل هذا من حقه، أدبياً مش حقه".

جمال العدل 

جمال العدل عن محمد هنيدي"المفروض يبقى راجل كيّس ولطيف"

تابع جمال العدل معلقا: "أنا مستغرب، هنيدي كبر وداخل على 60 سنة، المفروض يبقى راجل كيّس ولطيف، وكنت أحب أعمل الجزء الثاني سنتها لكن الشركة المتحدة رفضت، وجائز الشركة المتحدة تمنع هنيدي من إنتاج الجزء الثاني لإنهم شركاء في المسلسل".

جمال العدل 

جمال العدل"أتخيل إن الموضوع مش لطيف"


أشار جمال العدل رداً على سؤال حول أسباب رفضه تقديم الجزء الثاني من "أرض النفاق"، قائلا: "لما يكون الموضوع سخن نعمله يبقى جميل ويكمل، لكن بعد خمس أو ست سنين هنيدي شكله اتغير، ودلال عبد العزيز ماتت، ومش عارف مين بطلت تمثيل، أتخيل إن الموضوع مش لطيف".

أرض النفاق 

وأكد جمال العدل أنه غير متحمس لتقديم الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" لأسباب مشابهة قائلاً: "عمري ما أعمله، هنيدي هزّر على فيسبوك والناس كلها قالت نعمله، لكن هذا اجترار للنجاح، وبعد 20 سنة هنيدي شكله اتغير، ومنى زكي شكلها اتغير، وإذا المؤلف دكتور مدحت العدل موافق معنديش مانع".

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