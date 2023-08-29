تحول لكتلة من الرماد..حريق يلتهم مسجد أثري بمحافظة الدقهلية 

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق هائل في مسجد هلال بك المعروف بمسجد البيه بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، والذي يعد أحد المساجد الأثرية بمحافظة الدقهلية، و، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

حريق هائل في مسجد أثري بمحافظة الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق هائل في مسجد البيه الأثري بقرية كوم النور دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأتت النيران على محتوياته بالكامل.وادي اندلاع ألسنة اللهب من الشبابيك، وانهيار السقف المعروش من الخشب والأعمدة الخرسانية داخل صحن المسجد، وتحولها لكتلة من الرماد.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وملابساته.

كما تصدر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، غدًا الأربعاء، الحكم على عامل زراعي لاتهامه بقتل زوجة ابنه الحامل فى توأم داخل منزله في دائرة مركز كفر صقر.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 4 أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول سارة و م، 21 عامًا، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضربات بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة)، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها، وتبين أن المجنى عليها كانت حاملًا في توأم وكان المتهم ينهرها دائمًا بالسب.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.