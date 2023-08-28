سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، مساء اليوم الإثنين، على حريق نشب داخل مزرعة موالح بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة ، دون وقوع إصابات بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الي المكان.

اخماد حريق نشب داخل مزرعة موالح بالهرم

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل مزرعة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحواتكه

في واقعة اخري ، لقي شخص في العقد الثاني من العمر مصرعه، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحواتكه في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط. تفاصيل الواقعة تشير إلى وقوع الحادث نتيجة لخلافات قديمة بين الأطراف المتشاجرة.

فور تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى موقع الحادث برفقة ضباط المركز وفرق الإسعاف. وبعد المعاينة الأولية، تأكدت وفاة الشاب "جمال.ن. أ" البالغ من العمر 20 عامًا نتيجة للإصابات التي تعرض لها خلال المشاجرة. فيما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وتفريق الأطراف المتشاجرة.

تم نقل جثة الشاب إلى مستشفى منفلوط المركزي، بينما تم إصدار المحضر اللازم بهذا الشأن تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن الأمن والاستقرار في المجتمع يعدان أمورًا بالغة الأهمية، وعلى الجميع أن يلتزموا بروح الحوار والتفاهم في حل الخلافات، وتجنب استخدام العنف والأسلحة النارية لحفظ السلام والأمان. إن السلطات المعنية تعمل جاهدة لإحقاق العدالة ومعاقبة المتسببين في هذه الجريمة، بغية منع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة.

كما قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر" ، للحكم في جلسة 26 سبتمبر.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.