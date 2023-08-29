أنغام تستعيد ذكريات طفولتها وأصعب أيام حياتها| فشل زيجاتها وعلاقتها بوالدها وشقيقتها

نشرت المطربة أنغام برومو حلقتها مع الإعلامي أنس بوخش من برنامج AB TALKS، من خلال حسابها الخاص في "إنستجرام"، مشيرة عن ذكريات طفولتها وأصعب أيام حياتها.

أنغام

أنغام تستعيد ذكريات طفولتها وأصعب أيام حياتها

أشارت أنغام عن طفولتها: "أحلى ذكرياتي وأصعب أيام حياتي، ومش عايزة أقول كلام أنا مش قدّه"، موضحة أنها تكشف أسراراً للمرة الأولى لا يعرفها أحد ولا حتى أهلها.

أنغام تستعد لتحضير أغنية جديدة

كشفت أنغام خلال البرومو عن جديدها في الفترة الحالية، مؤكدةً أنها تحضّر لأغنية بعنوان "كل ما أحتاج أتكلم".

أنغام

أنغام تعلق عن فشل زيجاتها وعلاقتها بوالدها وشقيقتها

أعربت أنغام عن مدى حبّها للشهرة وأسباب فشل زيجاتها، وتتحدث أيضاً عن والدها وإذا سامحته أم لا، بالإضافة إلى حديثها عن شقيقتها الراحلة غنوة وحزنها عليها.

من ناحية اخري، يُذكر أن أنغام أحيت أخيراً حفلاً كبيراً في "مهرجان العلمين الجديدة"، بعد فترة من الغياب عن إحياء الحفلات في الساحل الشمالي.

أنغام

واستهلّت أنغام الحفل الذي أُقيم على مسرح "أرينا العلمين"، بتحية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ثم قدّمت أغنية "نفضل نرقص" التي تفاعل معها الجمهور بحماسة، فوجّهت إليهم الشكر قائلة: "بقالي كتير مغنتش في المنطقة الجميلة الرائعة دي في الساحل الشمالي أجمل المناطق اللي بحب أعيش فيها وحضور انهاردة زوّد المنطقة حلاوة وببارك لمصر على العلمين الجديدة وببارك لنفسي بشكركم على حضوركم وكان نفسي أقرّب منكم وأسلم عليكم واحد واحد".

أنغام

وقدّمت "أنغام" خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، منها: "حالة خاصة"، "هتمناله الخير"، "نفسي أحبك"، "سيبك أنت"، "عمري معاك"، "خليني شوية معاك"، "أكتبلك تعهد"، واختتمت حفلها بأغنية "ياريتك فاهمني".