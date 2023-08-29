عاجل
سرقة المتحف البريطاني تهز العالم والخطر يحوم حول المعروضات المصرية الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف الخارجية السعودية جمال العدل يفتح أبواب الجحيم علي محمد هنيدي"أرض النفاق ملكي ومش حقك" أحمد موسى: السيسي هدفه الأول حل الأزمة في السودان (فيديو) نيجيريا تضرب لصوص النفط في غارات جوية
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أنغام تستعيد ذكريات طفولتها وأصعب أيام حياتها| فشل زيجاتها وعلاقتها بوالدها وشقيقتها

أنغام
أنغام

نشرت المطربة أنغام برومو حلقتها مع الإعلامي أنس بوخش من برنامج AB TALKS، من خلال حسابها الخاص في "إنستجرام"، مشيرة عن ذكريات طفولتها وأصعب أيام حياتها.

أنغام 

أنغام تستعيد ذكريات طفولتها وأصعب أيام حياتها

أشارت أنغام عن طفولتها: "أحلى ذكرياتي وأصعب أيام حياتي، ومش عايزة أقول كلام أنا مش قدّه"، موضحة أنها تكشف أسراراً للمرة الأولى لا يعرفها أحد ولا حتى أهلها.

أنغام تستعد لتحضير أغنية جديدة

كشفت أنغام خلال البرومو عن جديدها في الفترة الحالية، مؤكدةً أنها تحضّر لأغنية بعنوان "كل ما أحتاج أتكلم".

أنغام

أنغام تعلق عن فشل زيجاتها وعلاقتها بوالدها وشقيقتها

أعربت أنغام عن مدى حبّها للشهرة وأسباب فشل زيجاتها، وتتحدث أيضاً عن والدها وإذا سامحته أم لا، بالإضافة إلى حديثها عن شقيقتها الراحلة غنوة وحزنها عليها.

من ناحية اخري، يُذكر أن أنغام أحيت أخيراً حفلاً كبيراً في "مهرجان العلمين الجديدة"، بعد فترة من الغياب عن إحياء الحفلات في الساحل الشمالي.

أنغام

واستهلّت أنغام الحفل الذي أُقيم على مسرح "أرينا العلمين"، بتحية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ثم قدّمت أغنية "نفضل نرقص" التي تفاعل معها الجمهور بحماسة، فوجّهت إليهم الشكر قائلة: "بقالي كتير مغنتش في المنطقة الجميلة الرائعة دي في الساحل الشمالي أجمل المناطق اللي بحب أعيش فيها وحضور انهاردة زوّد المنطقة حلاوة وببارك لمصر على العلمين الجديدة وببارك لنفسي بشكركم على حضوركم وكان نفسي أقرّب منكم وأسلم عليكم واحد واحد".

أنغام

وقدّمت "أنغام" خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، منها: "حالة خاصة"، "هتمناله الخير"، "نفسي أحبك"، "سيبك أنت"، "عمري معاك"، "خليني شوية معاك"، "أكتبلك تعهد"، واختتمت حفلها بأغنية "ياريتك فاهمني".

txt

مؤلف "سفاح الجيزة" يظهر ثغرات الأدلة ردًا على تكذيب والدة الضحية الحقيقة

txt

ريهام عبدالغفور تحسم الجدل المثار حول عدم تكريمها| حقيقة غضبها بمهرجان الدراما

مواد متعلقة

ريهام عبدالغفور تحسم الجدل المثار حول عدم تكريمها| حقيقة غضبها بمهرجان الدراما

مؤلف "سفاح الجيزة" يظهر ثغرات الأدلة ردًا على تكذيب والدة الضحية الحقيقة

يحيى الفخراني ينتقد الألقاب التي تطلق علي عادل إمام"ولا أستاذ ولا زعيم"

"مليش في عمليات التجميل".. رانيا محمود ياسين ترفض عملًا فنيًّا مع الزعيم|ما السبب؟؟

منال سلامة تعود مجددًا للساحة الفنية| توضح أسباب قلة أعمالها (تفاصيل)

منى زكي بعد حصولها علي 7 جوائز: "لقب نمبر وان لا يخصني وحدي"

فخرية خميس ترد بقوة على اتهامات "المتاجرة بالسرطان"| تجربة غير قاسية

علا غانم تكشف حقيقة استبعادها من مسلسل توحة| السبب وراء استقرارها بمصر