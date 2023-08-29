في إطار مبادرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، تحت رعاية محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، وبمتابعة نائب المحافظ حنان مجدي، وتحت إشراف وكيل التعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبدالعزيز، تم نشر لوحات إرشادية للغة الإشارة في ديوان عام المديرية وجميع مدارس المحافظة والمراحل التعليمية المختلفة. الهدف من البادرة هو نشر الوعي الثقافي بين المجتمعات المتنوعة، خاصة بين الطلاب، وتعريفهم ببعض الرموز الأساسية للغة الإشارة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على تسهيل تعامل الجميع مع الطلاب ذوي الهمم في حياتهم اليومية وتحقيق اندماجهم في المجتمع. تحتوي اللوحات على مجموعة من الإشارات الشائعة والمستخدمة بين طلاب الصم وضعاف السمع، وتظهر حركة الإشارة بكل دقة عن طريق رموز ثنائية الأبعاد QR.

بوضع هذه اللوحات في المدارس، يسهل على الجميع التعامل مع طلاب ذوي الهمم وفهم تعابيرهم واحتياجاتهم اليومية. يأمل المسؤولون بأن يُشجع هذا الإجراء الجميع على التعامل الفعّال والإيجابي مع الطلاب ذوي الهمم وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي.

تلقت هذه المبادرة ترحيبًا حارًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أبدوا امتنانهم لجهود الوزارة والمحافظة في تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية. كما تم التأكيد على أهمية تأهيل المدرسين في استخدام لغة الإشارة بشكل صحيح وفعّال لتعزيز التواصل الفعّال مع الطلاب ذوي الهمم.

من المتوقع أن يكون لهذه اللوحات الإرشادية تأثير إيجابي في حياة الطلاب ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع. يأمل الجميع أن يستمر العمل على تعزيز ثقافة الاحترام والتفاهم بين جميع فئات المجتمع من أجل بناء مجتمع متكافئ ومترابط

هذه المبادرة مهمة لتوعية المجتمع بأهمية الثقافة والتعامل السليم مع طلاب ذوي الهمم، وتعزيز تفهم واحترام الاحتياجات الخاصة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية

وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية

وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية