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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هدف ليندا كايسيدو في المانيا يفوز بجائزة الأفضل في كأس العالم للسيدات

ليندا كايسيدو
ليندا كايسيدو

حصل هدف ليندا كايسيدو لاعبة المنتخب الكولومبي على جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، والذي سجلته اللاعبة في شباك منتخب المانيا، بالبطولة التي أقيمت في دولتي استراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى بتنظيم مشترك.

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فاز منتخب كولومبيا للسيدات على المانيا بنتيجة 2-1 وسجلت اللاعبة ليندا كايسيدو هدف منتخب بلادها الأول في تلك المواجهة عند الدقيقة 52 من عمر اللقاء، وذلك بطريقة رائعة للغاية، جعله الهدف الأفضل في نسخة كأس العالم للسيدات 2023 باستراليا ونيوزيلندا.

هدف ليندا كايسيدو في المانيا الأفضل في كأس العالم للسيدات

وخرج منتخب كولومبيا بقيادة اللاعبة ليندا كايسيدو من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 على يد منتخب انجلترا في الدور ربع نهائي المونديال.