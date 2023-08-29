موعد بدء مونديال الأندية في السعودية بتواجد الأهلي

تستضيف مدنة جدة بالمملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 22 من الشهر ذاته، بتواجد الأهلي بطل القارة الأفريقية ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشهد فعاليات البطولة العالمية تواجد كل من ..

نادي أوراوا ريد الياباني بعد حصد لقب بدوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، الاتحاد السعودي صاحب لقب دوري روشن السعودي ، أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا والذي يتواجد في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه.

فريق كلوب ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف، بالإضافة إلى تواجد الأهلي بطل أفريقيا ومانشستر سيتي المتوج بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل بطل قارة أمريكا الجنوبية ليكتمل عقد المتأهلين.

على صعيد آخر خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لتعيمات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وخاض الفريق الأحمر التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما بدء المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الفريق الأول بالأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر التحضيري للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.والذي يستمر حتي 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.