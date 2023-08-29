تطورات مفاجئة في ملف انتقال صلاح لـ الاتحاد وتحديد بديله

شهد ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، تطورات مفاجئه بشان ملف اللاعب الذي يقترب من الرحيل النهائي عن صفوف الريدز في الصيف الحالي، وتحديد بديله بشكل رسمي وموقف الإدارة منه.

تحديد موعد أخر مباراة لمحمد صلاح مع ليفربول

أكدت التقارير الإنجليزية أن النجم الدولي محمد صلاح سيخوض أخر مباراة له بقميص نادي ليفربول أمام نادي نيوكاسل يونايتد، وهي المواجهة الماضية التي انتهت بفوز الريدز 2-1، والتي تأتي قبل السفر لدبي للكشف الطبي قبل الانتقال لنادي الاتحاد بشكل رسمي.

لكن تصريحات يورجن كلوب بأن اللاعب لن يرحل يزيد الأمر أكثر تعقيدًا خاصة وأنه يرغب في بقاء نجم الفريق الذي بدأ يشعر بالقلق في النادي الإنجليزي بسبب رحيل عدد كبير من اللاعبين وخسارة النادي الكثير من البطولات مؤخرًا، فضلًا عن وجود صعوبات في التعامل مع الإدارة مؤخرًا.

رئيس الاتحاد في ليفربول

وشهدت الساعات الأخيره وصول أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد إلى مدينة ليفربول من أجل الدخول في مفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي بشأن محمد صلاح، وانتقاله للدوري السعودي، ومعرفه متطلبات الفريق للموافقة على رحيل نجمهم.

كان نادي الاتحاد قد عرض على ليفربول مبلغ قيمته 100 مليون جنية إسترليني، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز، والذي ينتهي في صيف عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق الإنجليزي.

كلوب يحديد بديل محمد صلاح في ليفربول

حدد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الألماني لنادي ليفربول بديل النجم المصري محمد صلاح، وقد تم الاستقرار على جواو فيليكس لاعب فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو الخيار الأنسب بالنسبة لكلوب لدعم مركز الهجوم.

أصبح فيليكس خارج خطط أتلتيكو مدريد ويرحب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بمغادرته وسط موافقة من إدارة النادي الإسباني، التي حددت الحصول على مبلغ 15 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات جواو فيليكس لأي فريق يريد ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.