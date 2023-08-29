عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: ترشحي لانتخابات الرئاسة واجب سياسي ودستوري
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غدا.. بدأ المرحلة الثانية من فترة إعداد المقاولون العرب بالعين السخنة

المقاولون العرب
المقاولون العرب

تبدأ غدا الأربعاء ، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة الكابتن شوقي غريب ، في العين السخنة  استعدادا للموسم الجديد .

إقرأ أيضًا..

txt

المقاولون العرب: جون أوكلي هارب ومديون للنادي

txt

المقاولون العرب يضم عماد الدين أبو بكر

وينهي الفريق الأول بنادي المقاولون اليوم تدريباته علي ملعبه بالجبل الاخضر خلال مرحلة الاعداد الأولي وذلك قبل معسكر العين السخنة .

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

ويعكف الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون ، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق .

مواد متعلقة

المقاولون العرب مصنع النجوم.. عمر فايد ومظهر في قائمة المنتخب الأولمبي

المقاولون العرب يكشف موقفه من انتقال محمد صلاح للسعودية.. نريد الأموال ولكن (فيديو)

المقاولون العرب يستقبل وفد نادي سبيرانزا الياباني

المقاولون العرب يتعاقد مع محمود وادي

المقاولون العرب يتعاقد مع عامر عامر

المقاولون العرب يضم ثنائي إنبي والاتحاد

اتفاقية تعاون بين «المقاولون العرب لإدارة المرافق» و«JK Facilities» فى أسواق مصر وإفريقيا والشرق الأوسط

شوقي غريب يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي