المقاولون العرب يضم عماد الدين أبو بكر

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع المدافع الجزائري عماد الدين أبو بكر، لاعب المصري البورسعيدي، وشبيبة الساورة الجزائري السابق لمدة موسمين.

ووقع عماد الدين أبو بكر على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عماد الدين أبو بكر، لمدة موسمين.

وكان المقاولون العرب قد تعاقد مع عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، بجانب ضم محمود وادي مهاجم بيراميدز لمدة موسم واحد.

استقبل نادي المقاولون العرب وفدًا من نادي سبيرانزا الياباني حيث قام الوفد الذي ضم نجل نجم الكرة الأرجنتينية أورتيجا بجولة تفقدية بالنادي مبديًا سعادته بما شاهده من صرح عملاق من حيث البنية الأساسية ملاعب وفنادق وحمام سباحة وصالات مغطاة وصالات جيم.

عقد الوفد جلسة مع المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وقام بزيارة تدريب الفريق الأول وعقد جلسة مع الكابتن شوقي غريب، المدير الفني.

وأبدى الوفد رغبته في عقد اتفاقية مع المقاولون العرب من خلال النادي الياباني وشركة تسويق تابعة له فيما يخص قطاع الناشئين وتطوير وتسويق الناشئين المميزين.

ويأتي هذا في إطار انفتاح نادي المقاولون العرب على تطوير الأداء للناشئين بالنادي وتسويق أكبر عدد ممكن في الملاعب الأوروبية.

وأهدى المهندس محمد عادل فتحي الوفد قميص نادي المقاولون العرب وتم منحه هدية قميص نادي سبيرانزا الياباني وتيشيرت السامواري الياباني الأيقوني.