المقاولون العرب: جون أوكلي هارب ومديون للنادي

تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن الشكوى المقرر تقديمها ضد جون أوكلي لاعب الفريق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اوكلي سافر للحصول على اجازته بشكل عادي مثل باقي اللاعبين ثم اعتذر بعدها عن التأخير".

وتابع: " أوكلي برر تأخره بأنه غير قادر على الحصول على التأشيرة، تواصلنا مع فرع نادي المقاولون العرب في نيجيريا وساعدوه في الحول على التأشيرة ولكن حتى الآن لم يحضر اللاعب ومتغيب بدون إذن ".

وواصل: " معسكر المقاولون العرب للموسم الجديد سيبدأ يوم الثلاثاء وأرسلنا أكثر من إخطار للاعب ولكنه لا يرد، أيضًا وكيل اللاعب لا يرد على اتصالات المقاولون العرب وهذه علامة استفهام حول تصرفات اللاعب ".

واضاف محمد عادل: " جون أوكلي حصل على مستحقاته بالكامل، اللاعب مديون لنادي المقاولون العرب وحصل على مستحقات بشكل زائد بسبب عدم خصم الضرائب التي نخصمها عادًة في آخر العام ".

مختتمًا تصريحاته: " جون أوكلي لاعب متهرب وهارب من نادي المقاولون العرب، أكثر من مسؤول من نادي السويحلي الليبي تواصل معنا لضم جون أوكلي ونحن لم نتفاوض وكان ردنا هو الانتظار لحين عودة اللاعب ".