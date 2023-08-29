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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: ترشحي لانتخابات الرئاسة واجب سياسي ودستوري

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: ترشحي لانتخابات الرئاسة واجب سياسي ودستوري".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إصلاح الاقتصاد والتعليم قاطرة إنقاذ للبلاد 

اليوم.. رئيس الوفد يكرم أوائل المكفوفين بالإسماعيلية 

لا توجد معوقات من الدولة والمناخ السياسي يسمح بالمنافسة 

تقارير عالمية: "بريكس" صفعة للدولار والمجموعة تسيطر على 80% من إنتاج النفط