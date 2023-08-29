اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: ترشحي لانتخابات الرئاسة واجب سياسي ودستوري

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: ترشحي لانتخابات الرئاسة واجب سياسي ودستوري".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إصلاح الاقتصاد والتعليم قاطرة إنقاذ للبلاد

اليوم.. رئيس الوفد يكرم أوائل المكفوفين بالإسماعيلية

لا توجد معوقات من الدولة والمناخ السياسي يسمح بالمنافسة

تقارير عالمية: "بريكس" صفعة للدولار والمجموعة تسيطر على 80% من إنتاج النفط