ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة

انتهت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت مفاجاَت كثيرة، فقد حقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2/1.

بينما حقق ليفربول الفوز على نيوكاسل 2/1، على الرغم من لعب الريدز بعشرة لاعبين منذ النصف الساعة الأولى من المباراة.

فيما قلب مانشستر يونايتد الطاولة على نظيره نوتنجهام فورست، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين في أول خمس دقائق من المباراة، ليفوز بنتيجة 3/2.

كما تعادل اَرسنال أمام فولهام بنتيجة 2/2، في المباراة التي اتسمت بالاثارة والمتعة والندية والحماس، بعدما كان الجانرز متقدمًا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليتعادل لاعبي فولهام في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي وست هام يونايتد في الوصافة بـ 7 نقاط، وتوتنهام ثالث الترتيب بـ 7 نقاط أيضًا، فيما يحل ليفربول في المركز الرابع بنفس الرصيد.

ترتيب الدوري الإنجليزي