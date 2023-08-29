يحيى الفخراني ينتقد الألقاب التي تطلق علي عادل إمام"ولا أستاذ ولا زعيم"

انتقد الفنان الكبير يحيى الفخراني من خلال تصريحات له ، الألقاب التي تُطلق على زميله الزعيم عادل إمام، مؤكداً أن اسمه أكبر من كل الألقاب، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان القاهرة للدراما" في مدينة العلمين الجديدة.

يحيى الفخراني وعادل إمام

يحيى الفخراني ينتقد الألقاب التي تطلق علي عادل إمام

أوضح يحيى الفخراني من خلال تصريحات له عن الألقاب التي تطلق علي عادل إمام، قائلا: "اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بيننا نجماً في المسرح والسينما والتلفزيون".

يحيى الفخراني وعادل إمام

يحيى الفخراني عن عادل إمام"ولا أستاذ ولا زعيم"

تابع يحيى الفخراني حديثه معلقا: "بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".

يحيى الفخراني وعادل إمام

من ناحية اخري، يُذكر أن جدلاً كبيراً أُثير خلال الأيام الماضية حول عادل إمام بعد منشور للفنانة مادلين طبر تطالب فيه أسرة "الزعيم" بإطلاق سراحه، زاعمةً أن عائلته تحدّد مكان إقامته ولا تسمح لأحد بزيارته خوفاً من كشف حقيقة مرضه، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الفنانين والإعلاميين للهجوم على طبر واتّهامها بترويج شائعات عن عادل إمام.

يحيى الفخراني وعادل إمام

من جهة اخري، كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي أبدى استياءه الشديد من الأخبار التي تخرج كل فترة عن الفنان عادل إمام، مؤكداًَ أنه يتمتع بصحة جيدة، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات. إذ قال: "يا جماعة صدّقونا الزعيم بخير ولو فيه أي حاجة من الكلام ده لا قدّر الله، هنكون أول حد يعلن الخبر والناس كلها هتعرف".