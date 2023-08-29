تطهير شبكة الصرف الصحي بأحياء المنطقة الجنوبية استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الصرف الصحي والأجهزة المعنية بالنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وتطهير بلوعات الأمطار والصرف بنطاق أحياءها.

تطهير وتسليك الغرف وأماكن تصريف المياه في شوارع المدينة ورفع الرمال والقمامة:

قامت الأجهزة المعنية بمدينة الخيالة تحت إشراف الأستاذ محمد عيد بالتنسيق مع الصرف الصحي بتطهير وتسليك الغرف وأماكن تصريف المياه في شوارع المدينة ورفع الرمال والقمامة منها كإجراءات وقائية تلافيًا لحدوث مشكلات الصرف واستعدادًا لاي طارئ قد يحدث، وذلك بعد الاستعدادات لفصل الشتاء والصيانة الدائمة لشبكة الصرف الصحي بعد الانتهاء من حملة التوعية الخاصة بطرق الأبواب.

وفي إطار رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، وبمتابعة المهندسة / چيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قام حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، وبالتنسيق مع الصرف الصحي بأعمال تطهير وصيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسة بنطاق حي حلوان والتي شملت شوارع زكي حواس وشارع المطافي وشارع أطلس بحلوان.

حيث تم اختبار بلاعات تصريف الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وسرعة تصريفها بعد صيانتها وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأكمل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار وجارٍ المتابعة الدورية.

ولرفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي بحي البساتين قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء / مجدى عبدالمتعال، رئيس حى البساتين، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالانتهاء من صيانه صرف صحي بعمارة ٩ س الشطر العاشر وتم تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع 250 وصيانة كسر ماسورة مياه عمارة 62 شارع النصر وصرف صحي عمارة 5/5 الشطر التامن مع شارع الجزائر كما تم إصلاح كسر ماسورة مياة عمارة 28 شارع الأسيوطي مع شارع المصانع بجوار الدائري.

ويأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها تطوير ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي والاستعداد مبكرًا لفصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار طبقًا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.