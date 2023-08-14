يحيى الفخراني يخاطب الصحفيين "شركاء النجاح ولكن المجاملات بوّظت المهنة"|إلهام شاهين تعلق

حرص الفنان القدير يحيى الفخراني، رئيس "مهرجان القاهرة للدراما"، في إلقاء كلمة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدورة الثانية من المهرجان، في مدينة العلمين الجديدة، على توجيه رسالة الى الصحفيين المشاركين بالمؤتمر، مشيراً "أعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية عموماً".

يحيى الفخراني وإلهام شاهين

يحيى الفخراني يخاطب الصحفيين "أنا أعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية عموماً"



وجّه يحيى الفخراني رسالة إلى الصحفيين أثناء تواجدهم بالمؤتمر قائلاً: "المهرجان أكيد في وقته يوم 24، لكن بما إن الصحفيين موجودين عايز أقول لهم حاجة مهمة، أنا أعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية عموماً، بشرط يكون في صدق ولا مجاملة والهدف الرئيسي ازدهار الدراما أو السينما وخلافه".

المؤتمر الصحفي

يحيى الفخراني عن الصحفيين المجاملات بوّظت المهنة"

تابع يحيى الفخراني حديثه معلقا : "كنا نسمع زمان إن الممثلين بعد ما يعملوا العرض المسرحي كانوا يسهروا طول الليل لغاية ما يشوفوا الجرائد الصبح، وكانت الجرائد مهمة بالنسبة لهم لأنها تقول الحقيقة، وللأسف الشديد حصل مجاملات وناس بوّظت المهنة بشكل أو بآخر".

المؤتمر الصحفي

يحيى الفخراني"أرجو من الصحفيين الحيادية التامة والإيجابية والصدق"

أضاف يحيى الفخراني: "أرجو من الصحفيين الحيادية التامة والإيجابية والصدق، وعدم الاعتماد على الجمهور 100%، لإن رأي الجمهور قد لا يكون مفيد 100% للفنان، حسب شكل الجمهور".

وتحدث الفخراني عن جوائز النسخة الثانية من "مهرجان القاهرة للدراما" قائلاً: "المهرجان السنة دي عمل جائزتين، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور للأعمال الجماهيرية".

إلهام شاهين تعلق "سعيدة جداً بمشاركتي في لجنة تحكيم"

ووجهت الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم "مهرجان القاهرة للدراما" كلمة في المؤتمر قائلة: "سعيدة جداً بمشاركتي في لجنة تحكيم دورة استثنائية جداً من المهرجان، أولاً لأننا نحتفل بمناسبة مهمة هي مرور 60 عاماً على الدراما المصرية، اللي أوصلت اللهجة المصرية ونشرتها في كل الوطن العربي، وده خلّى مصر في الريادة، ومصر هي أم الوطن العربي بالتأكيد". وأضافت: "الاستثناء الآخر أننا أول مرة نعمل مهرجان فني في العلمين، وأوجه نداء لكل الزملاء والزميلات يكونوا موجودين في هذا المهرجان، علشان نحتفل ونفرح كلنا بالدراما والفن المصري الجميل".

كما تطرقت إلهام شاهين في كلمتها الى الحديث عن تجهيزات الدورة الثانية من المهرجان معلقا: "المكان رائع، وعرفت شكل الحفل وإنها منظمة على مستوى عالي جداً في الشياكة والديكورات وعلى البحر... عايزة أقول للستات لا داعي للقلق، إلبسوا براحتكم سواريهات وكعب عالي، المهرجان مش على الرمل".