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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اَرسنال في تحدي صعب أمام مانشستر يونايتد

اَرسنال ومانشستر
اَرسنال ومانشستر يونايتد

يواصل الثنائي اَرسنال ومانشستر يونايتد استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، والتي تجمعهما على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.     

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وتتوقع جماهير الكرة الإنجليزية أن تتسم المواجهة المقبلة بين الجانرز والشياطين الحمر بالندية والحماس الكبير، على غرار مباريات الفريقين طيلة المواسم السابقة.      

وشهدت الجولة الماضية تعادل اَرسنال أمام فولهام بنتيجة 2/2، بعدما كان الجانرز متقدمًا في المباراة حتى اللحظات الأخيرة، لكن نجح جواو بالينيا لاعب فولهام من تسجيل التعادل في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بينما استطاع مانشستر يونايتد قلب الطاولة على نوتنجهام فورت، بعدما كان خاسرًا بنتيجة 2/0، خلال الجولة الماضية، ليفوز 3/2 في نهاية المباراة.

اَرسنال ومانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ مواجهة اَرسنال والشياطين الحمر في تمام السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب "الإمارات".

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الجانرز أمام مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الماضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

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