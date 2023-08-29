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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آينتراخت الألماني يرفض عرضًا لــ سان جيرمان لضم "كولو"

الفرنسي الدولي راندال
الفرنسي الدولي راندال كولو مواني

رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عرضاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو.

وأبلغ ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت سان جيرمان برفض العرض.

ووافق كولو مواني قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جيرمان بعقد يمتد خمسة أعوام، ويستهدف النادي لإنهاء الصفقة وضم اللاعب الفرنسي الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل.

ويمتد عقد كولو مواني مع آينتراخت حتى 30 يونيو 2027، فيما يرغب النادي اللألماني بالحصول على 100 مليون يورو مقابل انتقال لاعبه الدولي.