ناهد السباعي وأحمد فهمي ينضمان لأسرة مسلسل "نقطة سودة"

انضم النجمان أحمد فهمي وناهد السباعي، لأسرة مسلسل “نقطة سودة"، ومن المقرر أن يبدآن تصويره خلال الفترة القليلة الماضية، لعرضه قريبا.

والمسلسل، يقدم في 45 حلقة، وانضم أيضًا الفنان أحمد خالد صالح، لأسرة العمل.

وكانت شاركت الفنانة ناهد السباعي في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "الأجهر" الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعيد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.

“الفريدو”

من ناحية أخري يشارك الفنان أحمد فهمي فى مسلسل “الفريدو” مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج عصام نصار.

وكانت حرصت النجمة إلهام شاهين على الكشف عن الصور الأولى من مسلسلها الجديد "الفريدو"، الذى بدأت تصويره مؤخراً، حيث نشرت صوراً من كواليس التصوير، والتى جمعتها بمعظم فريق العمل، على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "مبروك علينا مسلسل الفريدو.. يارب بالتوفيق.. أوعد جمهورى بدور جديد تماماً.. لم أقدمه من قبل ولم تقدمه أى فنانة فى الوطن العربى" .