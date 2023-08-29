إدانة شابة أنهت حياة صديقها بحادث مروري "مُدبر"

أدانت محكمة أمريكية شابة في نهاية عقدها الثاني بعد أن وجدتها مُذنبة بتدبير حادث مروري لإنهاء حياة صديقها.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة عاقبت الشاب ماكينزي تشيريلا – 19 سنة بتعمد تدبير حادث تصادم لسيارتها من أجل إنهاء حياة صديقها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة.

وأشار التقرير إلى أن قائمة الضحايا تضمنت الشاب دومينيك روسو – 20 سنة وراكب آخر يُدعى دافيون فلانجان – 19 سنة، وذلك في 2022.

ولفت التقرير إلى أن بجانب عقوبة السجن فإن رخصة قيادة المُتهمة تم تعليقها للأبد، وسيكون عليها أن تمضي العقد ونصف العقد القادمين خلف القضبان دون إمكانية للإفراج المشروط قبل انقضاء فترة السجن.

وقالت ماكينزي في حديثها لعائلة الضحيتين :"أنا مُتأسفة جداً، أتمنى يوماً ما أن تروا أنني لم أكن أسمح بأن يحدث هذا أبداً، ولم أفعل ذلك عن عمد، أنا آسفة وقلب مُنفطر".

تفاصيل اليوم التراجيدي

وتعود الواقعة ليوم 31 يوليو 2022، حينما كانت تقود الفتاة الشاب سيارتها ومعها الضحيتين، وقامت بإسراع السيارة حتى وصلت لسرعة 100 ميل في الساعة، واصطدمت بهذه السرعة في جدارٍ من الطوب الأمر الذي أودى بحياة الراحلين.

الجدار

وكشفت التحقيقات أن الثلاثة (المُتهمة والراحلين) كانوا يتعاطون مُخدر الماريجوانا في منزل صديقٍ لهم يوم الواقعة.

وأقدمت المُتهمة على الواقعة الدموية بسبب رغبتها في إنهاء علاقتها السامة بالراحل روسو.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المُراقبة السيارة محل الواقعة وهي تسير بسرعة طبيعية قبل أن تقوم المُتهمة بشكلٍ فجائي برفع السرعة لتصطدم بكل عنفٍ بالمبنى مُتسببةً في الكارثة.