جريمة زوجية تهز القناطر الخيرية وشقيقة الضحية تكشف التفاصيل.. فيديو

كشفت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، تفاصيل قتل شقيقتها على يد زوجها، معقبة: “زوج شقيقتي لم يتعاطى المخدرات، وعندما قام بإنهاء حياتها كان في وعيه، وتواصل معي هاتفيا لكي يخبرني أن شقيقتي فارقت الحياة”.

وقالت شقيقة ضحية زوجها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن ابنة شقيقتها هي من روت تفاصيل الواقعة بإن والدها هو من أنهى حياة والدتها، مضيفة: “أختي لم ترتكب أي ذنب، ولم تفعل أي شيء خطأ ووالدته كانت بتصيف في إسكندرية”.

وتابع: “شقيقتي لديها 3 أطفال، ولكن زوجها أنهى حياتها أمام ابنتها صاحبة الـ6 سنوات، وهي من روت كافة التفاصيل أمام النيابة في التحقيقات”.

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وأمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس المتهم بنحر زوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ففي سياق مسبق لقيت سيدة عشرينية تدعي دهب حسن، مصرعها تبلغ من العمر 25 عامًا،على يد زوجها من محمود حسن 30 سنة، جزار، في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

حيث زادت وتيرة الخلافات بينهما بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة حتى يوم الواقعة، وزاد الخلاف بينهما حتى تطورت لمشاجرة قام خلالها الزوج بطعنها عدة طعنات نافذة بالبطن وجرح ذبحي بالرقبة، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة.

تفاصيل مصرع زوجة على يد زوجها بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول د ح 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار، وحاول التعدي عليها وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

السجن المؤبد لبائع خضار بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخانكة

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وآخر هارب، بقرية سرياقوس مركز الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمي ويصا ود.مصطفى علي خلف ومصطفى أنور، ووكيل النيابة ممدوح أحمد خورشيد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 27701 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه في يوم 18 / 12/ 2022، تم ضبط: الحسيني م. ف 28 سنة بائع خضار ومقيم سرياقوس مركز الخانكة، سعيد ع. ع 26 سنة، هارب.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز وحاز جوهر مخدر هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها.

القبض على بائع خضار بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخانكة

وكشفت تحريات مباحث مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القاهرة الكبرى، أنه نفاذًا لأذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني انتقل وبرفقته الشاهد الثاني متجهين صوب مسكنه وآن ذاك ابصر المتهم الأول مسرعا من مدخل منزل المأذون بضبطه وتفتيشه وحاملا لحقيبة وسقطت من بين طيات ملابسه كيس بلاستيكي شفاف استقر أرضًا وخرج من داخله لفافات بلاستيكية شفافة وبالتقاطها تبين انها مائة وخمسون لفافة تحوي مسحوق وحصوات بيج اللون لجوهر الهروين المخدر، وبتفتيش الحقيبة تبين بداخلها ثلاث أسطوانات لذات المخدر، مائة كيس لمخدر الآيس خمسة وسبعون قرص مخدر ومیزان حساس وبضبطه عثر على مبلغ مالي وهاتفين محمول، سلاح ابيض مطواه وبمواجهته بالمضبوطات.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار بها، مشاركا مع المتهم الهارب والمبلغ المالي جزءا من متحصلات الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن: كيس بلاستيكي شفاف بداخلة 100 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل كيس مادة بلورية شفافة تزن قائما بالأكياس 55 جراما، ثبت أنها لمادة الميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.