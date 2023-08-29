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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يرد على عرض الاتحاد لضم جوميز

يورجن كلوب
يورجن كلوب

علق نادي ليفربول على رغبة الاتحاد السعودي في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جوميز لدعم صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم دفاع العميد قبل غلق باب الانتقالات في المملكة.

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يرى نونو سانتو أن جوميز لاعب مميز ويمتلك الخبرات التي تؤهله لقيادة دفاع النمور في الفترة المقبلة وليكون خلفًا لأحمد حجازي حتى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

موقف ليفربول من عرض الاتحاد لضم جوميز

ووفقًا لتقارير إنجليزيه فإن ليفربول لا يرغب في بيع مدافعه جو جوميز قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ويريد بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن كلوب لا يريد فقدان عناصر جديده في الميركاتو الصيفي الحالي 

انتقل جو جوميز لليفربول في صيف 2015 قادمًا من صفوف فريق نادي تشارلتون أتلتيك، وتوج مع الفريق بالعديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

ويرغب نادي الاتحاد في ضم محمد صلاح من ليفربول أيضًا، وحتى الآن يقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق بعد تأكيد مصادر أن الصفقة ق وصلت لمراحلها الأخيره فيبعد موافقة صلاح وليفربول، ويتبقى موافقة يورجن كلوب.