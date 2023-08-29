ديربي الرياض.. فرصة ديالو لتقديم أوراق اعتماده لجماهير الشباب

يقود النجم السنغالي حبيب ديالو مهاجم نادي الشباب فريقه اليوم في مواجهة مهمة أمام نادي النصر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024، وينتظر منه الجمهور مستوى قيادي للمرحلة المقبلة.

تعاقد الشباب مع حبيب ديالو لتعويض رحيل سانتي مينا وآرون سالم بوبيندزا إصابة كارلوس جونيور الذي عاد للتدريبات قبل أيام قليلة، وسيكون السنغالي في اختبار مهم وصعب وحقيقي أمام نادي النصر مساء اليوم بدوري روشن للخروج بنقاط اللقاء.

ديالو يحمل آمال الشباب

شارك حبيب ديالو كأساسي في أخر مواجهتين للشباب ببطولة الدوري، ولم يسجل أي هدف مع الفريق حتى الآن، وينتظر الجمهور منه مستوى قوي يقود الفريق لتدارك الأزمة التي يمر بها بقلة الأهداف التي يسجلها شيخ الأندية السعودية في المباريات مؤخرًا.

سجل نادي الشباب 57 هدف في نسخة الموسم الماضي من الدوري السعودي وكان يمتلك ثالث أقوى خط هجوم في المسابقة أفضل من هلال والتعاون، بعد البداية القوية التي بدأ بها وكان قريب من حسم اللقب لصالحه لكنه تخلى عن الدوري وركز على مباريات دوري الأبطال في الفترات الأخيره.

حصل حبيب ديالة على بطاقة صفراء في المواجهة الماضية مع نادي الشباب، والتي كانت أمام فريق ضمك وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشباب يسعى للهروب من خطر مبكر

ويبحث الشباب عن الخروج من أزماته عبر بوابة نادي النصر في ديربي الرياض مساء اليوم، فضلًا عن الأفضلية التاريخية للعالمي في تاريخ المواجهات في آخر 20 مباراة بواقع 9 انتصارات مقابل 6 فقط لليوث في حين رسم التعادل نتيجة خمس لقاءات.

وتقام مباراة النصر والشباب على ملعب استاد الأول بارك، في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن، ويحتل النصر المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي فيما يحتل الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين